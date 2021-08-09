Kayıp 3 kız çocuğu ile ilgili flaş gelişme İstanbul Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan yaşları 11, 13 ve 15 olan 3 kız çocuğu bulundu.

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İstanbul Hadimköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karışmıştı. 8 Ağustos Pazar günü evden ayrılan kızlardan akşam saatlerinden beri haber alınamıyordu İstanbul, Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu bulundu. Kızların Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edileceği öğrenildi. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulununca; 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaşmıştı. NE OLMUŞTU? 8 Ağustos Pazar günü İstanbul Hadimköy'de piknik yapmak için evden ayrılan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karışmıştı. Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) 'e dün akşam saatlerinden beri ulaşılamıyordu. Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş'in ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıktığı öğrenilmişti. 2'si kardeş 3 kız geri dönmeyince aileleri aramaya çıkmıştı. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.

Berkem Temizel Gece Editörü