Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası'nda 600 kişi hayatını kaybederken 537 kayıp kişilerin ise bulunamayarak ölü ilan edildiği aktarıldı. Fırtınanın ülkede uğrattığı bilanço ise giderek ağırlaşıyor.

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Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!

Doğu Afrika ülkesi olan Malavi'de etkili olan Freddy Kasırga'sında 600'den fazla kişi hayatını yaşamını yitirirken, kasırgadan en çok etkilenen Malavi’de binlerce kişi evsiz kaldı. 345 binden fazla kişi kasırgadan etkilendi. Malavi Ulusal Afet İdaresi Başkanı Charles Kalemba, bölgede 17 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağını söyleyerek, "Hala kayıp yaklaşık 537 kişi var. Kaybolmalarının üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse, hayatta olma ihtimalleri zayıf. Kayıp 537 kişi ölü ilan edilecek" dedi.

Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!

KAYITLARA GEÇEN EN UZUN SÜRELİ FIRTINA

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat’ta Madagaskar’ı, 3 gün sonra Mozambik’i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edilmişti.

MADAGASKAR VE AVUSTRALYA'DA DA YAŞANDI

Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz Şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion'u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik'i vurmuştu.

Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!

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