Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam, boş bir tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölyaka ilçesi İslahiye köyünde evinden dün sabah çıktından sonra bir daha haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Albayrak'ın ailesi, gece jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Haber verilmesi üzerine Jandarma, AFAD, DAKE, Ulusal, Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri ve vatandaşlar, sabaha kadar yaşlı adamı aradı. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı adam, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre ötede boş bir tarlanın ortasında ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA