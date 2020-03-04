Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber

İzmir'in Torbalı ilçesinde "kahvehaneye gidiyorum" diyerek evinden çıkan ve haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, bir okulun bahçesinde otururken bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde "kahvehaneye gidiyorum" diyerek evinden çıkan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Özlü'den haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu.

Kayınpederinin her gün sabah saatlerinde Pamukyazı köy kahvesine gidip, öğlen yemeği için eve geldiğini, ancak bugün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini aktaran damadı Hüseyin Güney, "Her gün gittiği kahvehaneden öğlen yemeği için gelen kayınbabam bugün eve gelmedi. Biz de jandarmaya haber verdik ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledik. En son Torbalı Çaybaşı yakınlarındaki bir eczanenin güvenlik kamerasından kıyafetlerini ve duruşunu kayınbabama benzettiğimiz birinin minibüse bindiğini gördük. Ancak mesafe çok uzak olduğu için minibüsün hangi yöne doğru gittiğinden emin olamadık" bilgisini verdi.

Okul bahçesinde otururken bulundu

Hüseyin Güney, Alzheimer hastası evli ve 3 çocuk babası olan kayınpederi Emin Özlü'yü bulmak için güvenlik güçlerinin yoğun uğraş verdiğini ve akşam saatlerinde Torbalı ilçe çıkışı Gaziemir yakınlarında bulunan bir okulun bahçesinde otururken bulunduğunu ifade etti. Özlü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu da son olarak sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA