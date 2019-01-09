Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederken, ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia ettti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri "Melon" ve "Tina" ile bölgede çalışma yaptı. Devam eden kazılarda bulunan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kemik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bugün Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine geldi. Anne ve kızının öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilerek önceden takipsizlik kararı verilen dosyanın yeniden açılması ile Palu ailesinin evinde arama yapılırken, aile bireyleri gözaltına alındı.

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DHA