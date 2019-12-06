Kayıp avukatın cesedi bulundu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde ava giden ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, Salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili önceki gün Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Kanalda 2 gündür devam eden arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında, sulama kanalının bağlandığı Hamzadere Barajı su toplanma havuzunun, yaklaşık 8 metre derinliğindeki suyu tahliye edilerek, 3 metreye düşürüldü. Lastik botla havuza inen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, suda arama yaptı. Çanakkale Sahil Güvenlik ile Edirne ve Tekirdağ AFAD ekipleri de aramalara destek verdi.

Jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri ise iz köpekleriyle çevredeki çeltik tarlaları ve arazide yaya olarak arama yaptı. Bölgede drone ile havadan da tarama yapıldı.

15 KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama sırasında kanalın pampolama bölümü yakınlarında, bir çoban ceset olduğunu gördü. Durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye giden ekipler, cesedin kayıp avukat Hakan Çağıl Taşdelen'e ait olduğunu belirledi. Taşdelen'in cansız bedeninin, kanala düşen otomobile yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi. Taşdelen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: DHA