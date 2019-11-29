Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu! Olayla ilgili 4 kişiye gözaltı

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışıyordu. Yu, 2 Ekim 2019'da ortadan esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu.

AİLESİ KIZLARININ BULUNMASI İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Lisha Yu'nun erkek arkadaşı polise başvurmuştu ve kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden haber alamadığını söylemişti. Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti. Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı belirlendi. Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Bilecik'te bir çiftlik evinde yapılan aramada Lisha Yu'nun cesedi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.