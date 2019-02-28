Kayıp demir ustası intihar etmiş

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 22 gün önce ortadan kaybolan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu demir ustası Nihat K.'nin (48) bir ağaca iple asılı cesedi bulundu. Nihat K.'nin intihar ettiği belirlendi.

Bugün sabah saatlerinde Hisar Mahallesi, Denizli Öğretmenler Sitesi Mevkisi'ndeki ağaçlık alanda sabah yürüyüşüne çıkanlar ağaçta asılı erkek cesedi olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, ağaçtaki cesedi bulunduğu yerden indirdi. Cesedin, Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan ailesi tarafından 22 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Nihat K.'ye ait olduğu belirlendi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Nihat K.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. Nihat K.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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DHA