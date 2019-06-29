Kayıp Doğukan bulunup ailesine teslim edildi

ÇORUM'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine 5 yıldızlı otele staj için gelen ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan lise son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu (16), 27 Haziran Perşembe günü, Muratpaşa merkezde bulunup ailesine teslim edildi.

Çorum'da ailesiyle birlikte oturan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, 6 Haziran'da, Manavgat'a gelerek, Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde aşçılık stajına başladı. Otelde 2 hafta staj yapan Doğukan Coşkunsu, daha sonra ailesini arayıp, sıkıldığını ve Çorum'a dönmek istediğini söyledi. Doğukan'dan bir daha haber alamayan ailesi oteli aradıklarında çocuklarının 21 Haziran Cuma günü otelden ayrıldığını ve otele dönmediğini öğrendi.

Polise kayıp başvurusu yapan baba Erdem Coşkunsu, eşi Sibel Coşkunsu'yla Manavgat'a gelip Doğukan'ı aramasına rağmen bir sonuç alamadı. Çolaklı Mahallesi'nde jandarma görevlileriyle görüşen aile, çocuklarının bir an önce bulunması için yardım istedi. Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve güvenlik kamerası kayıtlarının tekrar incelenmesiyle Doğukan Coşkunsu'nun Antalya'ya gittiği belirlendi.

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Antalya'da kayıp olduğu yolunda sosyal medyada paylaşımlar yapılan kişinin iş başvurusu yaptığı bilgisini alan Manavgat Jandarma Komutanlığı timleri harekete geçti. İş yeri sahibi, Doğukan'ın iş başvurusunda bulunduğu ancak yaşının küçük olduğu, bu nedenle ailesinin onayı olmadan işe alamayacağını, ailesiyle görüşmek istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine çocuğun iş yerinden ayrıldığını ve kendisinin de güvenlik güçlerine durumu haber verdiğini söyledi.

BULUNUP, AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekiplerince konuyla ilgili Antalya Jandarma Komutanlığı ve Antalya Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Antalya Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada Doğukan Coşkunsu 27 Haziran Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa merkezde bulundu. Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Doğukan Coşkunsu, alınan ifadesinin ardından haber verilmesi üzerine gelen ailesine teslim edildi.

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DHA