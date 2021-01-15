Kayıp doktor Uğur Tolun'un Kartepe’de aracıyla son görüntüsüne ulaşıldı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 gündür kayıp olan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun'un iki gün önce Kartepe’ye aracıyla çıkma anları bir marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. AFAD ve Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise henüz bir bulguya ulaşılamadı.