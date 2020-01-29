Erzincan'da 36 gündür kayıp adamın bulunması için polis, AFAD ve komando ekiplerince Karasu nehrinin kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü.

61 yaşındaki Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da "anneme gidiyorum" diye çıktı ve bir daha geri dönmedi. 36 gündür kayıp olan Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, Müge Anlı'nın programına katılarak Halil Ergül'ün başına ne geldiği hususunda ifadede bulundular.

Halil Ergül'ün maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.

Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü

Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, AFAD ve komando ekipleri bugün Karasu nehrinin kıyısı boyunca arama çalışması yaptı. AFAD ekipleri drone ile de havadan görüntü almaya çalıştı.

Arama çalışmaları sürdürülürken başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA