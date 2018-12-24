Kayıp engelli genç, sulama kuyusunda ölü bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, dün geceden beri kendisinden haber alınamayan görme ve işitme engelli İsmail Akar (34), zeytin sulama kuyusunda ölü bulundu.

Olay, Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi.Görme ve işitme engelli İsmail Akar'dan dün geceden beri haber almayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, başlattığı arama çalışmasında Akar'ın en son köy meydanında bulunan zeytin sulama kuyusunun yakınında görüldüğünü belirledi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Akar'ın cansız bedenini kuyuda buldu. İlçe Jandarma ekipleri tarafından kuyudaki su motorlu pompa yardımıyla boşaltılırken, Bursa AFAD ekipleri kuyuya inerek, İsmail Akar'ın cansız bedenini çıkardı. İsmail Akar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı ise olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili araştırma başlattı.

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DHA