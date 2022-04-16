Kayıp Eşya Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kayıp Eşya Memuru görev tanımı nedir, Kayıp Eşya Memuru ne iş yapar, Kayıp Eşya Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kayıp Eşya Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kayıp Eşya Memuru Tanımı;

__

Kayıp Eşya Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Kayıp Eşya Memuru Maaşları

Kayıp Eşya Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kayıp Eşya Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kayıp Eşya Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.19

Meslek Adı :

Kayıp Eşya Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kaybolan eşyaları tespit eden, ilgili bilgileri derleyerek kayıp eşyanın bulunmasını temin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kayıp Eşya Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaybolan eşyaları belirlemek,

b) Yolcuların şikayetlerini dinlemek

c) Eşyanın özelliklerini ve yolcuların adreslerini tespit etmek,

d) Kaybolan eşyanın bulunmasını sağlamak,

e) Gerektiğinde yolcunun geldiği yere teleks çekerek söz konusu eşyayı sorup gerekli bilgileri almak,

f) Bulunan eşyanın sahibinin bulunmasını sağlamak,

g) Hasar gören eşyanın sebebini araştırmak, h) Eşyaları sahiplerine teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?