Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu

Antalya'da ailesi tarafından Perşembe gününden bu yana aranan genç yaşadığı binanın çatı katında iple asılı halde ölü bulundu. Asansör bakımı için gelen görevli tarafından tesadüfen bulunan gencin cenazesinin taşındığı tabuta son kez bakan acılı baba, oturduğu yerden kalkamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.20 sırasında Muratpaşa ilçesi 2771 Sokak'taki bir sitedeki apartmanın çatısında meydana geldi. Plastik doğramacılık yapan 24 yaşındaki Y.D, perşembe günü evden ayrıldı. Akşam eve gelmeyince aile, çocuklarının kardeşinin yanına gittiğini düşündü. Ertesi gün de Y.D,'den haber alamayan aile çevrede araştırma yapmaya başladı. Çabalarından bir sonuç alamayan aile polise kayıp başvurusunda bulunacağı sırada gelen bir haberle yıkıldı. Binada elektrik işi yapan işçi, çatı katına asansör bakımına çıktığı esnada güneş enerji sisteminde asılı bir erkek cesedi gördü. Bina yönetimine durumun iletilmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.D,'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan annenin feryatları yürekleri dağladı. İşten gelen kardeş H.D, ise ambulansa dayanıp uzun süre göz yaşı döktü.

Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen baba Z.D, ise oğlunun yüzünü son kez görmek istedi. İzin verilmemesi üzerine baba cenazenin çıkarılacağı kapıya elinde bastonuyla oturdu. Yakınlarının telkiniyle sakinleşen baba, oğlunun tabutuna son kez baktı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Y.D'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 24 yaşındaki gencin çevresinde sevilen biri olduğu ve herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA