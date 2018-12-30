Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor

Gaziantep'te 10 gün önce evden çıkan Ahmet Tuğrul, bir daha evine dönmedi. Tüm çabalarına rağmen çocuklarını bulamayan aile, genci görenlerin haber etmesini istiyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi 35. sokakta oturan Garip ve Fatma Tuğrul çiftinin 17 yaşındaki çocukları Ahmet, 10 gün önce evden çıktı. Ailesi, bir daha geri dönmeyen çocuklarını aramaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerine haber veren aile, tüm çabalarına rağmen Ahmet'i bulamadı. Bazı görüldüğü söylenen yerlerde de bulunamayan gencin ailesi ise, çocuklarını görenlere seslendi.

Çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirten aile, Ahmet Tuğrul'un yaşaması durumunda ise yanlış, kanunsuz işlerde kullanılması kaygısı yaşadıklarını kaydetti.

"Ağabeyinin intiharının ardından psikolojisi bozuldu"

Baba Garip Tuğrul, 3 yıl önce bir oğlunun intihar ettiğini, bu olaya şahit olan Ahmet Tuğrul'un ise psikolojisinin bozulduğunu belirterek, oğlunun intihar olayından sonra sürekli evden kaçtığını kaydetti. Baba Tuğrul, "3 yıl önce oğlumun biri intihar etti. Bu olayın ardından psikolojisi bozuldu. Sürekli evden kaçardı. Ama kısa süre sonra gelirdi. Bu kez gitti ama 10 gündür gelmedi. Hayatından endişe ediyorum, sağ ise de yanlış şeyler yaptırılmasından korkuyorum. Kim ne derse, gider yapar. Bu nedenle bir an önce oğlumun bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA