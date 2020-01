Kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle Alanya'ya gitmiş

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü. Gülistan Doku'nun 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı, Rusya vatandaşı Z.A.'nın üvey babası E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin alıp, ailesiyle birlikte daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı. Cep telefonunun son sinyal verdiği ve görgü tanıklarının ifadesiyle kent merkezindeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görülen Gülistan Doku'nun bulunması için valilik koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Elazığ'dan bölgeye gelen arama ekipleri, kameralı rov cihazıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GÜLİSTAN'IN ABLASI: 12 GÜNDÜR ÖLÜYORUZ

Gülistan için başlatılan arama çalışmalarına 12'nci günde de devam edilirken, ablası Aygül Doku, kardeşinin bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi. Doku, "Her gün ölüyoruz, her gün bir umutla diriliyoruz. Bir gün biri "Gülistan yaşıyor', biri "Öldü" diyor. Hiçbir şey istemiyorum, kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. 12 gündür ben, annem, babam, ağabeylerim ölüyor. Kardeşim yaşıyorsa benim ona söylemek istediğim bir şey yok, o ablasını görüyor. O ablasına, annesine, kardeşlerine yanlış yapacak, üzecek ve geride bırakacak biri değil" diye konuştu.

ODASINDA BULUNAN NOT, GEÇEN YIL YAZILMIŞ

Aygül Doku, önceki gün Gülistan'ın kaldığı yurttaki odasında bulunan ve "intihar mektubu" olduğu iddia edilen notu da kendisinin bulduğunu belirterek, geçen yıl şaka amaçlı yazıldığını söyledi. Doku, "Yurttaki eşyaları aradığımda bulduğum mektubun gerçek bir mektup olduğunu düşünerek, oturup, ağladım. Daha sonra oda arkadaşları, bu mektubun geçen yıl şaka amacıyla yazıldığını söylediler" dedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI, POLİS ÜVEY BABASIYLA ALANYA'YA GİTMİŞ

Gülistan Doku'nun yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı ve son kez kafe önünde konuştukları anların mobese kameralarına yansıdığı erkek arkadaşı Z.A.'nın, annesi ve üvey babası E.Y. ile Antalya'nın Alanya ilçesine gittiği öğrenildi. E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin almasıyla ailece daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Öte yandan Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan son görüntüleri, uzmanlar tarafından inceleniyor. Görüntülerde; Doku'nun kaybolduğu gün olan pazar saat 11.10'da, Rusya uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı, valilik yanındaki kafeye gelip, dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Z.A. ile konuşurken tartışmadıkları görülen Doku'nun, saat 11.19'da kollarını göğsünden bağlayarak, yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüsüne bindiği anlar görüntülerde yer alıyor. Daha sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamıyor.

