Kayıp ihbarı yapılmıştı! Cesedi Sapanca Gölü'nden çıktı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Sapanca Gölü'nden 60 yaşına bir erkek cesedi bulundu. Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz şekilde duran birini gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan 60 yaşındaki Hasan Çınarcı olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konulan Çınarcı’nın cansız bedeni, hastane morguna sevk edildi. Tahlisiz adamdan geriye ise cüzdanı, saati ve paraları kaldı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.