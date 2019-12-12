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Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Elazığ'da kayıp olan 8 inek jandarma ekiplerinin yaptığı 7 saatlik çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Elazığ'da kayıp olan 8 inek jandarma ekiplerinin yaptığı 7 saatlik çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkavak mahallesinde ikamet eden H.D'ye ait 8 adet inek kayıp oldu. İneklerinin kayıp olduğunu fark eden sahibi İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede hem yaya olarak , hemde araçlarla arama yaptı. Yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu hayvanlar köyün 5 kilometre uzağında jandarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Kaynak: İHA

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