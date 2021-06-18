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  3. Kayıp işçiden acı haber! Cansız bedeni 100 metrelik kanyonda bulundu

Kayıp işçiden acı haber! Cansız bedeni 100 metrelik kanyonda bulundu

Karabük'te yakınlarının haber alamadığı Mehmet Yağız için 16 Haziran'da arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmalarının devam ettiği işçinin cansız bedeni 100 metrelik kanyondan halat yardımıyla çıkarıldı.

Kayıp işçiden acı haber! Cansız bedeni 100 metrelik kanyonda bulundu

Karabük'te kaybolan ve arama çalışmalarının devam ettiği işçiden acı haber geldi. Mehmet Yağız Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 16 Haziran'da Bulak Kanyonu'nda arama başlatan polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, dalgıç desteğiyle derede de çalışma yaptı.

CANSIZ BEDENİ SUYUN İÇİNDEN ÇIKARILDI

Dalgıç ekipleri, suyun içinde buldukları Yıldırım'ın cesedini kıyıya çıkardı. Olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldırım'ın cesedi, yaklaşık 100 metrelik kanyondan halat yardımıyla çıkarılarak cenaze nakil aracına alındı.

Kayıp işçiden acı haber! Cansız bedeni 100 metrelik kanyonda bulundu

EN SON BULAK KANYONU'NDAN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Evinden 16 Haziran'da ayrılan Safranbolu Belediyesinde görevli Mehmet Yağız Yıldırım'dan (30) haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım'ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medya hesabında video paylaştığını tespit etmişti. Polis, AFAD, UMKE ve jandarmanın katılımıyla kanyonda arama başlatan ekipler, Yıldırım'a ait motosiklet ile bazı özel eşyaları bulmuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kayıp işçiden acı haber! Cansız bedeni 100 metrelik kanyonda bulunduKayıp işçiden acı haber! Cansız bedeni 100 metrelik kanyonda bulundu

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