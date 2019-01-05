Kayıp keçi AKUT ekiplerince bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde 6 gündür kayıp olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 6 gündür kayıp olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıkuyu bölgesinde yaşayan Bilal Acar, otlatmaya götürdüğü keçilerden birinin 6 gündür kayıp olduğunu bildirerek AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Acar'ın talebi üzerine harekete geçen 5 kişilik AKUT ekibi, kayıp keçiyi ilçenin yüksek kesimlerinde dağ yamacında buldu. Keçi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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