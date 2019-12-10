Kayıp kedileri 'Bıdık'ın bulunmasını istiyorlar

ORDU'nun Akkuş ilçesinde yaşayan Gülcan Akbaş, bir haftadır kayıp olan kedisi "Bıdık'ın bulunması için yardım istiyor.

Gülcan-Cemal Akbaş çiftinin 2 çocukları ile henüz 3 haftalıkken bakmaya başladıkları 2 yaşındaki kedileri Bıdık, yaklaşık bir hafta önce kayboldu. Birkaç ay önce yaşadıkları İstanbul'dan Ordu'nun Akkuş ilçesine yerleşen Akbaş çifti, kedileri Bıdık'ı İstanbul'da ölmek üzereyken bulduklarını belirtti. Yavru kediyi sahiplenip, bakımını yapan çift ve çocukları Akkuş'a gelirken onu da yanlarında getirdi. Ailenin yanından hiç ayrılmayan Bıdık, bir hafta önce ortadan kayboldu. Her yerde aramalarına rağmen kedilerini bulumayan aile, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak, görenlerin ya da bulanların kendilerine ve zabıtaya bildirmelerini istedi.

Gülcan Akbaş, "Biri mi götürdü bilmiyoruz. Bakımlı bir kediydi. O kaybolduğu günden beri yemek yiyemiyorum. Ailemizin bir üyesi gibiydi. Eşim ve çocuklarım da çok üzgün. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA