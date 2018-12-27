Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İçişleri Bakanlığı'nın talebi ile meclisten çıkarılan yeni kanun ile kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar, artık muhtarlıklardan kayıp kimlik kartı talep formu almayacaklar.

Yeni kanun ile kimlik kartını kaybeden vatandaşlar nüfus cüzdanı, uluslar arası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur kimlik kartı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı ve 1 adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapılabiliyor. Bu belgelerden herhangi biri olmayan vatandaşların emniyet ve jandarmadan yapılacak tahkikattan sonrası kimlik kartı başvuruları alınabilecek. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok vatandaşın muhtarlığı arayarak yeni kimlik kartlarının değişiminin 2019 yılında son bulacağı ve yeni kimlik kartı değişiminde aşırı zam yapılacağı iddialarını dile getirdi. Bunun üzerine Malatya Nüfus Müdürlüğünü arayarak konu hakkında bilgi aldığını belirten Yiğit, ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından asılsız iddialar üzerine yapılan basın açıklamasını da hatırlattı. Vatandaşların söz konusu bu tür iddialara itibar etmemesi gerektiğini belirten Muhtar Yiğit, "Gerek Battalgazi gerekse Yeşilyurt ilçelerinde oturan vatandaşlarımız 2018 yılı için 18.5 TL olan yeni kimlik kartı bedelini herhangi bir banka şubesi veya Maliye ve PTT şubelerine yatırarak ellerindeki dekont ile 199'dan randevu alarak ilçe nüfus müdürlüğüne giderek yeni kimlik için müracaatta bulunacaklar. Yeni kimlik kartı almak isteyen vatandaşlarımız ilçe nüfus müdürlüğüne giderken biometrik resimlerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA