8 Ağustos Pazar günü İstanbul Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan yaşları 11, 13 ve 15 olan 3 kız çocuğu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Basına da yansıyan haberlerin ardından Kayıp kızlar bulundu mu? | Kayıp 3 kız ne durumda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğuna ilişkin flaş gelişmenin ayrıntıları...

KAYIP KIZLAR BULUNDU MU?

İstanbul Hadimköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karışmıştı. 8 Ağustos Pazar günü evden ayrılan kızlardan akşam saatlerinden beri haber alınamıyordu. Kayıp kızlar bulundu.

KAYIP 3 KIZ NE DURUMDA?

İstanbul, Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu bulundu.

Kızların Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulununca; 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

8 Ağustos Pazar günü İstanbul Hadimköy'de piknik yapmak için evden ayrılan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karışmıştı.

Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) 'e dün akşam saatlerinden beri ulaşılamıyordu.

Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş'in ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıktığı öğrenilmişti.

2'si kardeş 3 kız geri dönmeyince aileleri aramaya çıkmıştı. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.