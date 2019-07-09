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  3. Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.

Olay, önceki gün Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları kaybolan Muhammet B, jandarma ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Koyunların kaybolduğu alanda otların sık ve yüksek olması sebebiyle ekipler drone yardımı ile koyunları kısa sürede otlarken buldu. Kaybolan 30 baş koyun sahibine teslim edildi.

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Kaynak: İHA

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