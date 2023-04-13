Kayıp olarak aranan şahıs, inşaatta asılı halde bulundu!

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir inşaatın 13. katında meydana gelen olayda, Yaşar Ayvaz'dan (57) haber alamayınca aramaya çıkan, yakınları tarafından inşaatın 13. katında iple asılı halde ölü buldu.

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Kayıp olarak aranan şahıs, inşaatta asılı halde bulundu!

Samsun'da bir kişi inşaatta yakınları tarafından iple asılı halde ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan şahıs, inşaatta asılı halde bulundu!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir inşaatın 13. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ayvaz'dan (57) haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Ayvaz, yakınları tarafından inşaatın 13. katında iple asılı halde bulundu. Şahsı asılı olduğu yerden indiren yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayvaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşar Ayvaz'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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