Kayıp olarak aranıyordu! Bir evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu Sivas'ta kayıp ihbarında bulunulmasının ardından her yerde arana 42 yaşındaki Sabri Küçükdağ bir evde ölü bulundu. Küçükdağ'ın av tüfeğiyle vurulduğu olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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Korkunç olay, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bektaş köyünde gerçekleşti. 42 yaşındaki Sabri Küçükdağ'dan 30 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden itibaren haber alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Bektaş köyünde arama çalışması başlatıldı. Küçükdağ'ın en son aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yalçın T. ile görüldüğünün belirlenmesi sonrası ekipler, Küçükdağ'ın köyde Yalçın T.'nin ağabeyi S.T.'nin kullanmadığı evinde olabileceği bilgisini aldı. ŞÜPHELİ ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI Ekipler akşam saatlerinde evde yaptıkları aramada Küçükdağ'ı başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü buldu. Olayın ardından Sivas kent merkezinde olduğu tespit edilen Yalçın T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sabri Küçükdağ'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berkem Temizel Gece Editörü sivaskangal