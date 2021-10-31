Antrok ne demek, TDK'ya göre Antrok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kayıp olarak aranıyordu! Bir evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulunduMasterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 31 Ekim 2021 PazarMasterchef kime kaşık atıldı? | Şefin kaşık atması ne anlama geliyor?Mutasyonist ne demek, TDK'ya göre Mutasyonist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ABD Başkanı Biden'dan G-20 sonrası flaş açıklama: Küresel şirketler vergiye tabi tutulacakHem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Haber muhabiri Şevval Şirin'e sözlü taciz31 Ekim 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarıBaratarya ne demek, TDK'ya göre Baratarya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gençlerbirliği 0 - 2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kayıp olarak aranıyordu! Bir evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Bir evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Sivas'ta kayıp ihbarında bulunulmasının ardından her yerde arana 42 yaşındaki Sabri Küçükdağ bir evde ölü bulundu. Küçükdağ'ın av tüfeğiyle vurulduğu olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kayıp olarak aranıyordu! Bir evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç olay, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bektaş köyünde gerçekleşti. 42 yaşındaki Sabri Küçükdağ'dan 30 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden itibaren haber alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine Bektaş köyünde arama çalışması başlatıldı. Küçükdağ'ın en son aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yalçın T. ile görüldüğünün belirlenmesi sonrası ekipler, Küçükdağ'ın köyde Yalçın T.'nin ağabeyi S.T.'nin kullanmadığı evinde olabileceği bilgisini aldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler akşam saatlerinde evde yaptıkları aramada Küçükdağ'ı başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü buldu.

Olayın ardından Sivas kent merkezinde olduğu tespit edilen Yalçın T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sabri Küçükdağ'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT