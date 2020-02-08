Kayıp operatörün tişörtü bulundu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kullandığı iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ın (27) tişörtü bulundu.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar Köyü'ndeki Aksu Deresi yatağında, geçen salı günü meydana gelen heyelan sonrası çalışma başlatıldı. Ancak çalışmaya katılan iş makinesi, dereye yuvarlandı. Operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapılarak, kayboldu.

Düzce AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Düzce Afet Gönüllüleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, arama çalışması başlattı.

Dünkü aramalarda, Yılmaz'ın kaybolduğu yere 5 kilometre mesafede, dere kenarındaki dallara takılmış tişört bulundu. Tişörtün Yılmaz'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. 109 görevlinin katıldığı arama çalışmalarının, ağır kış şartlarının bölgede etkili olması nedeniyle zorlukla yürütüldüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA