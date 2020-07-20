Kayıp Pınar'ın ablası: Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i güvenlik güçlerinin arama çalışması sürüyor. Pınar'ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, aile ise jandarma karakolunda endişeli bekleyişini sürdürüyor. Abla Sibel Gültekin, "Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum" dedi.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri genç kızın en son görüldüğü Akyaka Mezarlığı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Anne Şefika Gültekin ile abla Sibel Gültekin'in ise Akyaka Karakol Komutanlığı bahçesindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

muhabirine telefonla yaptığı açıklamada umutlarının kaybetmediklerini belirtip, "Herkes, Pınar'ın bulunması için seferber oldu. Tanımadığım birçok numaradan bizi arayanlar moral veriyor. Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum. Annemle birlikte karakolun bahçesinde oturuyoruz. Duyan ve görenlerin yetkililere bildirmesini bekliyorum" dedi.

Kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını da belirten abla Gültekin, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Akyaka Karakol Komutanlığı'nın bulunduğu yoldan görüntü

-Akyaka Karakol Komutanlığı'na girişi yapan jandarma aracından görüntü

-Pınar Gültekin'in fotoğrafları

Kaynak: DHA