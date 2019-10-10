Kayıp şoför kullandığı minibüste ölü bulundu

Antalya'da yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunan şoför kullandığı tur minibüsünde ölü bulundu. Mahalle sakinleri polisin ceset üzerindeki çalışmasını film izler gibi izledi.

Olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri siyah camlı minibüste inceleme yaptı. Camı açılıp bakılan minibüsün orta bölümünde hareketsiz yatan kişiyi gören sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Yusuf Cabbar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Turizm sektöründe şoför olduğu belirlenen Yusuf Cabbar'ın yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri araştırma inceleme yapmak için Cabbar'ın cansız bedenini minibüsten indirdi. Ekipler sokağa kurduğu çadır içinde inceleme yaptı. Cesedin kokması nedeniyle ekipler maske takarak çalıştı. Polisin incelemesinin ardından Yusuf Cabbar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Film gibi izlediler

Öte yandan polisin çalışmalarını meraklı kalabalık hem yerden, hem de balkondan izledi. Hızını alamayan bazı vatandaş ve çocuklar çatıdan çalışmalarını takip etti. Polisin ikazına rağmen meraklı kalabalık dağılmayıp görüntü almaya devam etti.

Kaynak: İHA