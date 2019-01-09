Kayıp zabıta memuru dereye devrilen araçta ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan zabıta memuru, Ilıcak Deresi'ne devrilmiş bir aracın içerisinde ölü bulundu. Devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı ve araçta sıkışan zabıta memurunu bıraktıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi mevkiinde devrilerek Ilıcak Deresi'ne düşmüş bir hafif ticari araç olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 06 AFP 827 plakalı aracın sürücü koltuğunda bir erkek cesedi buldu. Olay ilgili soruşturmak başlatan jandarma ekipleri, cesedin bugün eşi tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp müracaatı yapılan Akhisar Belediyesinde görevli zabıta memuru M.D.'ye ait olduğunu belirledi. M.D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, kaza yapan araç içinde sürücü ile beraber 2'si kadın 3 kişi daha olduğunu belirledi. Şüphelilerin ilçe yakınlarından topluca alkol aldıktan sonra Akhisar'a dönerken aracın yoldan çıkarak, dereye yuvarlandığını tespit eden jandarma ekipleri, araçta bulunan S.B.(35) G.M.(34 ) ve N.E.'nin (40) araçtan kendi imkanları çıktıklarını, araç içine sıkışan sürücü M.D'yi çıkaramadıkları ve olay yerinde bırakarak uzaklaştıklarını belirledi. Jandarma tarafından tespit edilinceye kadar kimseye olay hakkında bilgi vermeyerek saklandıkları tespit eden zanlılar S.B., G.M. ve N.E. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA