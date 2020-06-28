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  3. Kayışdağı'nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kayışdağı'nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kayışdağı  Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayışdağı'nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kayışdağı  Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kayışdağı'nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kayışdağı  Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı.

İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.  

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Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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