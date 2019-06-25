Kayısı Festivali 17-21 Temmuz’da

Malatya'da 17-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında 23. Uluslararası Malatya Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kayısı Festivali yapılacak.

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Ticaret Borsası ile Ticaret Sanayi Odasının destek ve katkılarıyla gerçekleştirilecek festival öncesi Nikah Sarayında bir istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda tarım, ticaret ve kayısı ile ilgili faaliyet yürüten kuruluşlardan festivalle ilgili görüş ve öneri alındı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kayısının Malatya açısından, Türkiye ve dünya açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerle kayısının katma değerini artırmayı planladıklarını söyledi.

"Amacımız kayısının dünyada hak ettiği yere kavuşmasıdır"

Gürkan, "Kayısı tescil edilmiş bir ürün olması hasebiyle de önemli bir üründür. Kayısının önündeki engelleri kaldırmak açısından yaptığımız gayretler yeterli değil. Bunları artırmamız lazım. Kayısı ile farklı alanlarda birçok çalışma yapılıyor. Bu noktada sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vermemiz gerekiyor. Kayısı festivali bu açıdan önemlidir. Her yıl kayısı festivalini hep birlikte üzerine koyarak daha büyük bir festival haline getireceğiz. Bu etkinlikle amacımız kayısının dünyada hak ettiği yere kavuşmasıdır" dedi.

Lisanlı Depoculuk çalışmaları

Lisanlı depoculukla ilgili Sanayi Bakanlığından ve Avruba Birliğinden aldıkları 13 milyon 600 bin Euro ile ilgili çalışmaların başladığını ifade eden Gürkan "Temeli eylül ayında atarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bunun bedelini Malatya 30 yıldır ödüyor"

Gürkan kayısının sahiplenilmesi noktasında bir öz eleştiride bulunarak seneler önce kurulan kayısı birlik ile ilgili yapılan yanlışlara değindi.

Gürkan, "Hepimizin kendine gelmesi lazım. Bugün Malatya'nın kayısının bu duruma gelmesi Malatya insanın sayesinde olmuştur. Bizim bir kayısı birliğimiz vardı. O dönemde devletimiz çok büyük bir destek veriyordu bu rakam tam 21 milyardır. Bu parayla 5 tane Sümerbank yapılırdı. Bu para gelip birliğe giriyor ama duman olup gidiyor. Burada hepimizin kendini sorgulaması lazım. Bu tip şeyleri takip etmemiz ve üzerine düşmemiz lazım. Bunun bedelini Malatya 30 yıldır ödüyor" şeklinde konuştu.

"Kayısı Malatya için bir hazine"

Kayısının Malatya için bir hazine olduğunu kaydeden Malatya Valisi Aydın Baruş ise, Malatya'nın kayısı ihracatında şu anda rakipsiz olduğunu ancak bu durumun hep böyle devam etmeyeceğini ifade ederek, "Nitekim bugün Orta Asya ülkelerinden kayısı üretimine eğilimin artığını görüyoruz. Onlar kayısının değerinin farkında vardı. Ama Malatya kayısısı gibi bir kayısı üretemezler. O yüzden biz bu farkındalıkla kayısıyı daha iyi noktalara getirmek için çalışmalıyız. Kısa vadeli kar amaçlarıyla kayısının değerini düşürmek hepimizi üzer. Bu değere hepimizin sahip çıkması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA