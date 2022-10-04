Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi ne iş yapar, Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Tanımı;

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Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Maaşları

Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.17

Meslek Adı :

Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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