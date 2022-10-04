Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Tanımı;
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Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi Maaşları
Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7514.17
Meslek Adı :
Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Meyve Ve Sebze İşleyiciler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
- Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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