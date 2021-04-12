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  3. Kayısı üreticilerini kar yağışı korkutuyor

Kayısı üreticilerini kar yağışı korkutuyor

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle kayısı üreticileri büyük endişe yaşıyor.

Kayısı üreticilerini kar yağışı korkutuyor

Kuluncak ilçesinde ve kırsal mahallelerde dün gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı, rakımın yüksek olduğu mahalle ve mezraları beyaza bürüdü. Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

Çiftçiler, gelen bahar ile birlikte çiçek açan kayısı ağaçlarının kar yağışı ile birlikte zarar görmesinden endişe ediyor. Kış mevsimi boyunca sık sık don riski ile karşı karşıya kalan çiftçiler, bahar mevsiminde yağan kar ile birlikte dökülen çiçekler nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayısı üreticilerini kar yağışı korkutuyor

Kayısı üreticilerini kar yağışı korkutuyor

Kayısı üreticilerini kar yağışı korkutuyor

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