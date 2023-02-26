Kayke David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayke David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayke David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayke David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayke David 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kayke David Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayke David Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloom Soccer yapmaktadır. Kayke David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kayke David'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kayke David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayke David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kayke David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayke David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2023 yılında Torpedo Kutaisi

Kayke David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayke David şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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