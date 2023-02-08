Kayke Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayke Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayke Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kayke Rodrigues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kayke Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayke Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kayke Rodrigues

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayke Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayke Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayke Rodrigues 1 Nisan 1988 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kayke Moreno de Andrade Rodrigues şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayke Rodrigues Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teixeira Players Management yapmaktadır. Kayke Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kayke Rodrigues'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kayke Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaykemoreno/

Kayke Rodriguesboyu ve yaşı kaç

Kayke Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kayke Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kayke Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayke Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Brasiliense FC

1 Ekim 2008 yılında Flamengo U20

1 Mart 2009 yılında Macaé

1 Haziran 2009 yılında Flamengo

1 Eylül 2009 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2010 yılında Venda Nova-MG

1 Şubat 2010 yılında Häcken

1 Haziran 2010 yılında Venda Nova-MG

1 Ağu 2010 yılında Tromsø IL

1 Aralık 2010 yılında Venda Nova-MG

1 Ocak 2011 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2011 yılında Venda Nova-MG

1 Eylül 2011 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2013 yılında Paraná

9 Ocak 2014 yılında Nacional

5 Ağu 2014 yılında Atlético-GO

17 Ocak 2015 yılında ABC FC

10 Ağu 2015 yılında Flamengo

8 Mart 2016 yılında Yokohama F. M.

12 Ocak 2017 yılında Santos FC

31 Aralık 2017 yılında Yokohama F. M.

20 Ocak 2018 yılında EC Bahia

15 Ağu 2018 yılında Yokohama F. M.

16 Ağu 2018 yılında Fluminense

31 Aralık 2018 yılında Yokohama F. M.

3 Nisan 2019 yılında Goiás EC

27 Eylül 2019 yılında Qatar SC

20 Ekim 2020 yılında Umm Salal SC

12 Ekim 2021 yılında Al-Khor SC

1 Şubat 2022 yılında Al-Orooba

12 Nisan 2022 yılında Sport Recife

Kayke Rodrigues kimdir

Kayke Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayke Rodrigues şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Kayke Rodrigues nereli

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