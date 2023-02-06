Kayky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayky 11 Haziran 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kayky da Silva Chagas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayky Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Kayky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kayky'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kayky Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaykysc10/

Kayky Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kayky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kayky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Fluminense

31 Ağu 2021 yılında Man City U23

13 Ağu 2022 yılında Paços Ferreira

12 Ocak 2023 yılında Man City U21

13 Ocak 2023 yılında EC Bahia

31 Aralık 2023 yılında Man City U21

Kayky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayky şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Kayky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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