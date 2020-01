Kaymakam Abbasoğlu: "Her zaman halkın yanındayız ve bizlerde halkın bir parçasıyız"

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret esnasında satılan gıda maddelerinin fiyatlarını da soran Abbasoğlu, fiyatların uygun olduğunu belirtti. Zaman zaman alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Abbasoğlu, fiyatların uygun olup olmadığını onlara da sordu.

Kurum amirleriyle birlikte ilçe esnaflarını ziyaret eden Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, "İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunduk. Her zaman halkın yanındayız ve bizlerde halkın bir parçasıyız. Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

Kaynak: İHA