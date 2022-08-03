İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 yeni kaymakam atanacağı duyurulmuştu. Haberin duyurulmasının ardından kaymakam olmak isteyen adaylar, mesleğe nasıl geleceklerine dair aramalar yapmaya başladı. Aday olmak için sınava tabi tutulması gerektiğini öğrenen vatandaşlar Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? Kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları neler? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı. Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada tüm bu soruların yanıtlarına yer verilmişti. Peki yanıtlar ne? İşte detaylar...

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak olan 100 yeni kaymakamdan biri olmak isteyen vatandaşlar kaymakam adaylığı sınavına başvurmak için gün sayıyordu. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmayan kişilerin başvuru yapabileceği sınavın başvuru tarihleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan paylaşımla açıklandı

İşte ÖSYM tarafından 02 – 09 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sınava dair paylaşım:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzuna göre, "Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının

bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan

alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmî belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir."

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