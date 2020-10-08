ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2020? Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor.

KAYMAKAMLIK ADAYLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020 YAYIMLANDI MI?

2020 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları, 2-9 Eylül 2020 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapıldı. Sınav giriş belgeleri de 8 Ekim itibariyle yayımlandı.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Ankara'da gerçekleşecek sınavın giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakam adaylığı sınavı 2020 ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak

.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.