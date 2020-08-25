Kaymakam adaylığı sınavı 2020 ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na Kaymakam alımı yapacak.

KAYMAKAMLIK ADAYLIĞI SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Kaymakamlık sınavı 18 Ekim'de saat 10.15'te yapılacak. Sınav Ankara gerçekleşecektir.

Sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sınav için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 02-09 Eylül 2020 tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden ve ya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Öte yandan ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da başvurular yapılabilir. Adaylar ardından sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü ise 17 Eylül 2020'dir.

25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasından ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracaklar.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 337,50 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklar.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

Adaylar, banka şubesinden/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecek, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.



1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.