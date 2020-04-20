Kaymakam Aksoy denetimlerde bulundu

Sinop'un Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ilçede denetimlerde bulundu.

Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, korona virüs salgını nedeniyle ilçede bazı denetimlerde bulundu. İlçe pazar yerinde denetim gerçekleştiren Kaymakam Aksoy, vatandaşlara sosyal mesafenin öneminden bahsetti. Daha sonra karantina yurdu olarak kullanılan Kredi Yurtlar Kurumu Yurduna giden Aksoy burada incelemelerde bulunarak Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Sezen Göktaş'tan bilgi aldı.

İncelemelerde Kaymakam Fatih Aksoy'a, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve Jandarma Komutanı Murat Keskin eşlik etti.

Kaynak: İHA