Kaymakam Arıcan’dan ADEM ziyareti

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Kaymakam Arıcan, Dağkapı Mahallesi'nde bulunan ADEM'i ziyaret edip kursiyerlerle bir araya geldi. Eğitimlerde başarılı olanlara belgelerini veren Kaymakam Arıcan, ürettikçe gelişen bir ülke için kadınlara gereken desteğin verildiğini söyledi. Kaymakam Arıcan, "Kadın ve genç kızlarımıza yönelik iş hayatına atılmaları konusunda aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor. Kurslarda başarılı olan kadınlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA