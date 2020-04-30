Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aslan, yayımladığı mesajda; "Devletin ve milletin varlığını devam ettirmek için çalışan milyonlarca insan için 1 Mayıs emeğin bayramı ve dayanışmanın simgesidir. Emeğiyle, alın teriyle geçimini temin eden, milli gelirimize büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri bir gün içerisindeyiz. Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerimiz etkin bir rol almaktadır. Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Sevgi, saygı ve bir olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, 1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında geçeceğine olan inancımızla, başta işçi emekçileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA