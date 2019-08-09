Kaymakam Aydın’dan öğrencilere ziyaret

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kaymakam Recep Aydın, Kuran kursu öğrencilerini ziyaret etti.

İlçede bulunan Kuran kursu öğrencilerini camilerde ziyaret eden Kaymakam Aydın, Pütürgeli bir iş adamı tarafından gönderilen şapkaları kursiyerlere hediye etti. Ziyarette öğrenciler ile sohbet eden Aydın, Kurban Bayramını da tebrik ederek öğrencilerin aileleri ile huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Bayram tatilinden sonra Eylül ayında okulların açılacağını belirten Aydın, Yeni eğitim öğretim sezonun da şimdiden tüm öğrenci ve velilere hayırlar getirmesini diledi.

Kaymakam Aydın'ı ziyaretine Pütürge Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Serap Polat Kızılırmak, İlçe Müftü vekili Burhan Kızılarslan da eşlik etti.

Kaynak: İHA