Kaymakam Çalık Kestanelik mahallesinde

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçeye bağlı kırsal mahallelere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Çalık, kırsal mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor.

Erdek'e bağlı kırsal mahalleleri gezen Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık Erdek'e bağlı bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi'ndeydi. Kestanelik mahallesi Muhtarı Şaban Işık, mahalle azaları ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, muhtardan mahallelerinin sıkıntı ve isteklerini dinleyerek eksikleri bizzat yerinde tespit ederken, eksikliklerin kısa zamanda giderileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA