Kaymakam Çiçek, basın mensuplarıyla buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakamı Hasan Çiçek, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam Çiçek, 24 Temmuz 1908'de Meşrutiyetin ilanıyla Türk basınından ilk kez sansürün kaldırılmasının bir yıl dönümünü daha idrak ettiklerini belirterek, "Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Basın çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar hiç kuşkusuz takdire şayandır. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir" dedi.

Kahvaltıda, Kaymakam Çiçek ve basın mensupları, bölgenin sorunları, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA