Kaymakam Çiçekli, vatandaşlara maske dağıttı

SAKARYA (AA) - Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, evleri ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeleri, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, İlçe Halk Eğtim Müdürü Mehmet Ali Akkuş ile dağıtan Çiçekli, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İlçede maske sıkıntısının yaşanmaması adına Halk Eğitim Merkezinde üretime başladıklarını aktaran Çiçekli, usta öğreticilerle günlük ortalama bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Talebin çok olması halinde üretimi artırabilecek kapasiteye sahip olduklarını kaydeden Çiçekli, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama adına mahalle muhtarlarına maske teslim etmeye başlayacaklarını belirtti.

Çiçekli, üretimi gerçekleştiren usta öğreticilere ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA