Kaymakam çikolata ikram etti emniyet kemerinin önemini anlattı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde trafik uygulamasına katılan ilçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, sürücülere çikolata ikram edip emniyet kemerinin önemini anlattı.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla kurulan trafik uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, görevi başındaki emniyet görevlilerinin bayramlarını tebrik ettikten sonra, güzergah üzerinde seyahat eden vatandaşlarla uygulama noktasında sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Güvenli bir yolculuk geçirmeleri için vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda tavsiyeler veren Kaymakam Arcaklıoğlu ve Polis Ekipleri, sürücülere çikolata ikram etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kemerin ses getirsin" kampanyası çerçevesinde vatandaşlardan seyahatlerinde emniyet kemeri takmalarını rica etti. (YD-EFE)

Kaynak: İHA