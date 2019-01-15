Kaymakam Demirayak muhtarlarla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, muhtarlar ile bir araya geldi.



Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, Demirayak, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.



İlçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları çözüp, eksikleri gidermek için muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Demirayak, "Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözümüne ilişkin adımlar atacak. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Toplantıya, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Kaynak: AA